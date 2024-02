Ladensterben in Glauchau: Bubble-Tea-Geschäft schließt

Nach nur zwei Jahren Existenz wird der Bubble-Tea-Laden in der Glauchauer Innenstadt dicht gemacht. Dabei lief das Geschäft laut Inhaber nicht schlecht.

Am Sonntag ist endgültig Schluss. Bis dahin hat das Geschäft an der Quergasse im Glauchauer Stadtzentrum noch geöffnet. Danach wird der bekannte Bubble-Tea-Laden schließen. Die Entscheidung von Inhaber Le Dang Duc steht fest. „Ich gehe mit dem Geschäft von Glauchau weg und werde in Witten wieder einen solchen Laden eröffnen“, sagt er....