Nach New York mit dem Steigerlied: Meeraner fliegen über den großen Teich

Die Draufgänger-Guggis aus Meerane dürfen an der bekannten Steuben-Parade auf der Fifth Avenue teilnehmen. Für die Mitglieder dieses Musikvereins ist es ein absoluter Höhepunkt.

Esther Weidermann hat etwas mit Udo Jürgens gemeinsam, zumindest was eine bestimmte Liedzeile des österreichischen Sängers und Komponisten angeht. Sie war noch niemals in New York. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit, nämlich die Musik. Esther Weidermann spielt bei den Meeraner Draufgänger-Guggis die Posaune. So weit, so gut, doch in einer...