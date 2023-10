Schulkind geschlagen: Glauchauer Oberbürgermeister nun vor Gericht

Am 1. November findet vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal die Verhandlung gegen Marcus Steinhart wegen Körperverletzung statt. 13 Zeugen sollen gehört werden.

An einem einzigen Tag soll alles über die Bühne gehen. So zumindest ist der Plan des Amtsgerichts in Hohenstein-Ernstthal. Wenn am 1. November der Prozess gegen Marcus Steinhart, den Glauchauer CDU-Oberbürgermeister, beginnt, ist nach den Worten von Amtsgerichtsdirektor Michael Mularczyk ein Verhandlungstag angesetzt. „13 Zeugen sollen...