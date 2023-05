Spezialist für Bluterkrankungen bei Kindern ist zurück in Westsachsen

Seit dem ersten April bietet Dr. Harry Sirb eine Sprechstunde für Kinderbluterkrankungen in Meerane an. Die Schließung der Kinderklinik in Lichtenstein hatte ihn dazu veranlasst, neue Wege zu gehen.

Die Geschwister Yousef und Yasmin Houli leiden unter Anämie, Blutarmut. Beide betreten fröhlich das Behandlungszimmer von Dr. Harry Sirb in Meerane. Er gibt eine Sprechstunde für Kinderbluterkrankungen. Yousef ist zehn, Yasmin neun, sie freuen sich auf den freundlichen Kinderarzt und haben ihm ein buntes Bild mitgebracht. Harry Sirb lächelt, er...