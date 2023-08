Sprengung eines Geldautomaten in Meerane: Bleibt die Tat ungesühnt?

Nachdem knapp fünf Jahre nach der Tat ein erster Angeklagter am Ende der Berufungsverhandlung freigesprochen wurde, sorgte nun auch der zweite für eine Überraschung.

Viele Meeranerinnen und Meeraner werden sich noch an die spektakuläre Explosion erinnern. Es war am 22. Dezember 2018, als der Sparkassen-Geldautomat an der Äußeren Crimmitschauer Straße gesprengt wurde. Die Täter nahmen gut 135.000 Euro an sich und verschwanden in einem schwarzen Fluchtauto. Zunächst fuhr der Audi R 6 stadtauswärts,...