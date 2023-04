Verpackungs-Preis geht an Meeraner Schule

Der Faltschachtelkarton hat das Rennen gemacht. Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b der Internationalen Oberschule Meerane haben damit im Verpackungs-Wettbewerb der Firma Mugler Masterpack den ersten Preis abgeräumt, 500 Euro. Am Mittwochmittag fand die Preisverleihung in der Schule an der Chemnitzer Straße statt. Mit diesem dreieckigen Karton...