Waldenburg: Premiere für lebendigen Adventskalender

Erstmals wird es in der Vorweihnachtszeit einen lebendigen Adventskalender in der Glauchauer Region geben. Diese Premiere findet in Waldenburg statt.

Von der Idee war Heike Knote von Anfang an überzeugt. Uns so hat sich die Waldenburgerin entschlossen, bei der Premiere in der Töpferstadt mitzumachen. Heike Knote ist dabei, wenn der erste lebendige Weihnachtskalender im Dezember über die Bühne geht.