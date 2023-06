Woodstage-Feeling im Glauchauer Gründelpark

Am Wochenende gibt es auf dem legendären Woodstage Gelände im Glauchauer Gründelpark zwei Konzerte. Am Freitag gastiert Madrugada und am Samstag gibt sich Lacrimosa die Ehre.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Bühnentraversen stehen, die Cateringstände und Toilettenanlagen sind aufgebaut und das Gelände ist mit schwarzen Folien abgesperrt. Auf dem legendären Woodstage-Gelände am Glauchauer Gründelpark gibt es am Wochenende zwei Top-Events, die an die Zeiten des Woodstage-Festivals durchaus erinnern.