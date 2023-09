Ausstellung zu Wüstenbrander Geschichte endet

Spannende Geschichten zu Wüstenbrand werden in einer Sonderschau gezeigt. Deren zweiter Teil ist nochmals am 28. September zu sehen.

Eine letzte Gelegenheit zum Besuch der Sonderausstellung „Die Wüstenbrander Chronik II“ im Rathaus in Wüstenbrand gibt es an diesem Donnerstag, 28. September. Geöffnet ist die Schau dann in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr, das teilt die Pressestelle der Stadt Hohenstein-Ernstthal mit. In der Schau geht es unter anderem um Geschichte und...