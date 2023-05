Hohenstein-Ernstthal bekommt seinen "Literaturgiebel" zurück

Was weiß die künstliche Intelligenz eigentlich über die Region Zwickau? Was sind die Eispiraten, kennt sie Karl May, Carsten Michaelis und was sind ist sie in der Lage, Neues dazuzulernen? Die "Freie Presse" hat einen Versuch gestartet und der Software einige Fragen gestellt - mit Antworten zum Stirnrunzeln.