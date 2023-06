Hohenstein-Ernstthal: Sachsenring-Runde für ein kleines Fußballfeld

Statt der geplanten 300 Teilnehmer waren beim Spendenlauf in diesem Jahr 350 Läufer am Start. Sie haben dafür gesorgt, dass Kinder in Lichtenstein einen Bolzplatz bekommen.

Das Starterfeld für den Spendenlauf auf dem Sachsenring ist eigentlich auf 300 Läufer begrenzt. Für exakt so viele Teilnehmer gibt es Spendenlauf-T-Shirts und Medaillen. Doch einige Fans haben sich nicht davon abhalten lassen, sich auch ohne Aussicht auf eine bleibende Erinnerung auf die Strecke zu begeben. Insgesamt 350 Läufer haben am... Das Starterfeld für den Spendenlauf auf dem Sachsenring ist eigentlich auf 300 Läufer begrenzt. Für exakt so viele Teilnehmer gibt es Spendenlauf-T-Shirts und Medaillen. Doch einige Fans haben sich nicht davon abhalten lassen, sich auch ohne Aussicht auf eine bleibende Erinnerung auf die Strecke zu begeben. Insgesamt 350 Läufer haben am...