Lichtenstein: Erinnerung an den Uni-Brand

Mit dem spektakulären Ende des Lichtensteiner Unionhofs, besser bekannt als „Uni“, befasst sich am Sonntag, 9. Juli, der 97. Museumskaffeeklatsch des Lichtensteiner Museums. Ein Jahr nach dem verheerenden Brand, der den legendären Tanzschuppen in Schutt und Asche legte, erinnern die Veranstalter an die 175-jährige Geschichte des Hauses,...