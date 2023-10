Lichtenstein: Reifen von 15 Autos beschädigt

Einen Polizeieinsatz mit überraschendem Ausgang gab es am Donnerstag im Ortsteil Heinrichsort. Ein Reifenstecher war diesmal nicht unterwegs - eine Straftat ist trotzdem möglich.

Zerstochene Reifen wurden der Polizei am Donnerstagmittag aus dem Lichtensteiner Ortsteil Heinrichsort gemeldet - sehr klein sollten die Löcher sein, sodass man noch eine Weile fahren kann, berichteten Betroffene auf Facebook. Der Vorfall weckt sofort Erinnerungen an den Reifenstecher von Lichtenstein, der fünf Jahre lang sein Unwesen in der...