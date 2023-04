Lutherkirche Lichtenstein: Skulpturen und Reliefs von Friedhelm Schelter

Mit der Aktion "Offene Kirche" will man in Lichtenstein auch kirchenfernes Publikum in die Gotteshäuser locken. Eine Ausstellung bietet in der Lutherkirche einen zusätzlichen Anreiz. Am Sonntag wird die Schau mit Arbeiten von Friedhelm Schelter eröffnet.

Der Körper des gekreuzigten Jesus ist von tiefen Einschnitten zerfurcht. Nichts wirkt glatt und geschliffen. Doch gerade diese gekerbte Oberfläche verkörpert die Verletzungen so eindringlich, dass die blutenden Wundmale fast zur Nebensache werden. Das Kruzifix im Altarraum der Lutherkirche in Lichtenstein wirkt, als ob es dorthin gehört. Doch die...