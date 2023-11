Sachsenring-Lärm: „Meckerer“ mischen den Stadtrat auf

Mit einem Vergleich sollte der jahrelange Streit um die vom Sachsenring verursachte Lärmbelästigung eigentlich beigelegt werden. Doch im Stadtrat haben Kritiker sich nun ordentlich Luft gemacht.

Ein Artikel der Hockenheimer Tageszeitung vom 23. Oktober brachte Oberbürgermeister Lars Kluge in der Stadtratsitzung am Dienstag in Erklärungsnot. Er wird zitiert: „Die Rennstrecke beschäftigt uns jeden Tag. Aber die Meckerer sind in der Unterzahl.“ Es handle sich nur um eine Handvoll Leute, die jedoch durch die Medien viel Präsenz...