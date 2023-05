Vom unbegleiteten Flüchtling zum Schnitzelkoch

Der 23-jährige Jawid Ghulami ist in Afghanistan geboren und 2015 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland gekommen. Am Mittwoch gibt er Einblicke in sein Leben - und in seine Kochkunst.

Mit Kabuli Palau will Jawid Ghulami den Besuchern im Textil- und Rennsportmuseum am Mittwoch eine Kostprobe afghanischer Küche geben. Es ist das i-Tüpfelchen auf einen Begegnungsabend zur aktuellen Ausstellung "Hand in Hand". Dabei gibt es einen Rundgang durch die Textilkunst-Ausstellung mit Stickereien aus Afghanistan. In der Region...