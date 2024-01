Crimmitschau: Neuer Bankchef hält an Filialstandort fest

Während anderswo Geldinstitute ihre Nebenstellen schließen, scheint das Bankenviertel am Taubenmarkt dieser Entwicklung zu trotzen. Dabei nutzen schon 76 Prozent der Deutschen das Online-Banking.

Nach dem Chefpostenwechsel in der Filiale der Deutschen Bank in Crimmitschau hat der neue Direktor Patrick Pohl klargestellt, dass sich zwar das Kundenverhalten in Richtung digitale Welt verändert, am Standort in der Pleißestadt wird aber nicht gerüttelt. „Für uns bedeutet das, die Online-Kanäle auszubauen, aber künftig mit einer...