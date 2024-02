Eispiraten Crimmitschau beenden Dorf-Challenge: Warum die Sommerparty im August nicht beim Sieger steigt

Sieben Dörfer aus Westsachsen und Ostthüringen haben sich am Wettbewerb beteiligt. Die Fans aus Gösau, die den ersten Platz belegten, konnten vor allem in zwei Kategorien punkten.

Crimmitschau. Ein Ort, der fast an der Landesgrenze von Sachsen und Thüringen liegt, ist das Eispiraten-Dorf der Saison 2023/24: Gösau hat sich bei der erstmals durchgeführten Challenge gegen sechs weitere Bewerber durchgesetzt. In verschiedenen Kategorien konnten Punkte gesammelt werden. Gösau triumphierte, weil zwei Drittel aller Einwohner beim Eispiraten-Heimspiel waren und weil sich die Anhänger treffsicher an der Torwand präsentierten. Hinter Gösau landeten Frankenhausen, Lauenhain und Pölzig jeweils mit der gleichen Punktzahl auf dem zweiten Rang. Weitere Teilnehmer waren Schlunzig, Langenreinsdorf und Langenbernsdorf. Die Auswertung wurde nach dem Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vorgenommen.

Die Belohnung für Gösau: Das Dorf darf sich auf eine Sommerparty freuen. Sie soll im August stattfinden. Veranstaltungsort ist - auch aufgrund der fehlenden Locations im eigenen Ort - das Kloster im benachbarten Frankenhausen. Das Freiberger Brauhaus als langjähriger Sponsor der Eispiraten wird die Sause mit Bier und Equipment unterstützen. „Wir beglückwünschen Gösau zum Gewinn der Eispiraten-Dorf-Challenge und freuen uns auf eine große Party im August“, wird Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann in einer am Dienstagnachmittag verschickten Pressemitteilung zitiert. Darin zieht er ein positives Fazit zur Challenge: „Vielen Dank an alle Leute, die bei dieser tollen Aktion mitgemacht haben, dadurch vielleicht auch enger zusammengerückt sind und ihre Dörfer stark vertreten haben. Alle Teilnehmer sind zu dieser Party eingeladen. Gemeinsam wollen wir die Aktion und die tolle Saison, welche unsere Mannschaft spielt, feiern“.

Knapp 80.000 Besucher bei den Heimspielen

Insgesamt konnten die Eispiraten Crimmitschau durch die Dorf-Challenge rund 1650 Besucher zusätzlich zu den Heimspielen im Kunsteisstadion im Sahnpark begrüßen. Ein (kleiner) Grund für den Zuwachs im Zuschauerbereich: Zu den 25 Heimspielen im Kunsteisstadion im Sahnpark und zum Hockey-Outdoor-Triple in Klingenthal – hier waren die Eispiraten das Heimspiel – kamen in der Hauptrunde knapp 80.000 Besucher und damit deutlich mehr als in den letzten Spielzeiten. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Play-offs, die am 13. März mit einem Heimspiel beginnen. (hof)