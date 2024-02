Vandalismus in Crimmitschau: Auto durch Fußtritt beschädigt

Die Polizeibeamten hoffen bei der Tätersuche auf Zeugen.

Crimmitschau.

Die Polizei ermittelt in einem Akt von Vandalismus, der sich in Crimmitschau zugetragen hat. Ein geparktes Auto wurde am Sonntag, 11. Februar, in der Zeit zwischen 0 Uhr und etwa 14 Uhr, durch unbekannte Täter beschädigt. Über diesen Fall von Sachbeschädigung berichtete die Polizei. Der betroffene Hyundai stand während dieser Zeit auf einem Parkplatz an der Silberstraße/Roßgasse. Die Täter traten den Außenspiegel an der rechten Seite des geparkten Wagens ab. Durch den fatalen Tritt war an dem Auto ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden. Nun hoffen die Beamten bei der Suche nach den Verursachern auf Hinweise von Zeugen des Geschehens. (lk)