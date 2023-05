Werdau: Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Verkehrsteilnehmer müssen sich in der kommenden Zeit auf Behinderungen in der Werdauer Innenstadt einstellen. Auf dem Brühl wird ab dem Montag eine Sperrung notwendig, weil an der Ecke zur Weberstraße ein Trinkwasseranschluss abgetrennt werden muss. Diese Arbeiten dauern laut Stadtverwaltung bis zum 26. Mai. Bis zur Weberstraße kann gefahren...