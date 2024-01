Bauernprotest in Zwickau: Rettungsfahrzeuge schon in Position

Auch wenn die Landwirte bei den Blockaden am Montag die Rettungsfahrzeuge durchlassen wollen, werden sie vermutlich doch in Rückstaus geraten. Dagegen trifft man ungewöhnliche Maßnahmen.

Der Rettungszweckverband Südwestsachsen hat sich eine Strategie zurecht gelegt, um am Montag so gut es geht dem erwarteten Verkehrschaos zu entkommen. Zwar haben die Organisatoren der Blockaden an Autobahnauffahrten und wichtigen Kreuzungen die Auflage, Rettungswagen durchzulassen, doch das heißt noch lange nicht freie Fahrt für alle...