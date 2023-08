Kreis Zwickau: Zahl der E-Autos verdoppelt sich in anderthalb Jahren

Es ist nicht zu übersehen: Auf den Straßen sind auch im Landkreis Zwickau zunehmend Elektroautos unterwegs - erkennbar am E auf dem Nummernschild. Inzwischen kennt fast jeder jemanden, der per „Stromer“ auf Achse ist. Die Entwicklung schlägt sich auch in den Zahlen der Zulassungsstelle nieder: Waren zum 1. Januar 2022 im Landkreis 1488...