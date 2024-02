Misthaufen-Protest: Dicke Luft am Mittwoch in Hartenstein

Über den Anlass der Aktion rätseln selbst die Protest-Organisatoren. Der Ärger der Bauern auf die die Preise diktierenden Supermärkte aber schwelt schon länger.

Die Bauernproteste haben am Mittwochvormittag in Hartenstein eine neue Qualität erreicht: Am Penny-Markt an der Stiftstraße und am Netto-Markt an der Lichtensteiner Straße wurden Kunden mit Misthaufen am Einkaufen gehindert. Die hatte irgendwer genau vor den Eingangstüren der Supermärkte abgekippt. Während manche Hartensteiner amüsiert...