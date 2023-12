Nachfrage nach Silvester-Karpfen nach wie vor groß

Bei der Fischzucht Schröder in Cunersdorf werden auch am Samstag und Sonntag noch Silvester-Karpfen verkauft

Kurz vorm Jahreswechsel ist die Nachfrage nach Karpfen groß – der Silvester-Karpfen ist in vielen Familien eine Tradition. Und manch einer glaubt auch, dass seine Schuppen – im Portemonnaie aufbewahrt – Geldsegen im neuen Jahr bringen. Bei der Fischzucht Schröder am Wiesengrund in Cunersdorf läuft gerade der Karpfenverkauf auf...