Unsere Geschichten des Jahres: Was Reporter der „Freien Presse“ aus Westsachsen 2023 bewegt hat

Ein 100. Geburtstag in Mülsen, der Millionenverlust der Sparkasse Zwickau und eine abenteuerliche Flucht von Mariupol nach Glauchau: Redakteure geben Einblicke in ihre Recherchen zu diesen Themen.

Erik Kiwitter über einen 100. Geburtstag: Es gibt Geschichten, nach denen muss man nicht suchen. Die laufen einem einfach so über den Weg, man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und noch ein klein wenig Glück haben. Es war im Juli, als ich mich auf den Weg in das kleine Örtchen Marienau machte, das bei Mülsen liegt und in dem...