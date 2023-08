Wie geht‘s weiter mit dem Zwickauer 04-Bad? Viel Ackern im Hintergrund, doch noch kein Geld in Aussicht

Wie gern würden die Pölbitzer bei den sommerlichen Temperaturen das erfrischende Nass im 04-Bad genießen. Doch die „Nulle“ ist seit 2021 zu. Immerhin gibt es zaghafte Zeichen, dass sich etwas bewegt.

Angela Liebig ist zum Heulen zumute. „Ich finde es wirklich traurig, wie sich das hier in Zwickau entwickelt hat“, sagte die gelernte Pflegefachfrau, die in Pölbitz aufgewachsen ist. „Ich habe 15 Jahre in Zürich gelebt. Wenn man dann hierher zurückkommt, kriegt man einen Kulturschock. Viele Läden in der Innenstadt haben zugemacht. Was...