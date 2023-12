Zwei Unfälle in Zwickau: Vorfahrtsfehler in Marienthal und Alkoholcrash am Platz der Völkerfreundschaft

Ärger droht dem BMW-Fahrer, der an der Ausfahrt vom Platz der Völkerfreundschaft die Kollision verursacht hat. Er war mit 1,8 Promille und ohne Führerschein unterwegs.

Zwei Unfälle, bei denen es glücklicherweise keine Verletzten gab, haben sich am Montag in den Mittags- beziehungsweise frühen Nachmittagsstunden in Zwickau ereignet. In Marienthal hat ein Vorfahrtsfehler zur Kollision geführt. Gegen 12.15 Uhr bog ein 92-jähriger Suzuki-Fahrer von der Bernhardtstraße auf die Marienthaler Straße ab. Dabei...