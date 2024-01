Zwickau: „Santorini“-Pächter setzt auf Veranstaltungen

Das Griechische Restaurant an der Waldstraße hat einen neuen Pächter, der das Lokal in kürzester Zeit auf Vordermann gebracht hat. Der Auftakt ist gelungen.

Einen Betreiberwechsel hat es im Griechischen Rastaurant „Santorini“ an der Waldstraße in Zwickau-Marienthal gegeben. Manol Caushaj ist der neue Pächter. Seit fast sieben Jahren ist Caushaj bereits in Zwickau – zuletzt war er als Oberkellner im Restaurant „Estia“ im Best Western Plaza Hotel an der Olzmannstraße in Zwickau tätig. Am...