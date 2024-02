Zwickau: Unbekannte stehlen Werkzeug aus zwei Transportern

Mit einem weißen Ford-Transit sollen die Täter unterwegs gewesen sein. Die Tatorte liegen in Zwickau-Auerbach und Niederplanitz. Insgesamt wurde für 400 Euro Werkzeug gestohlen.

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen die Heckscheibe eines VW-Caddy in der Ernst-Thälmann-Straße im Zwickauer Stadtteil Auerbach zertrümmert. Laut Polizei haben sie anschließend Werkzeug im Wert von etwa 2500 Euro aus dem Innenraum des Autos gestohlen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 800 Euro. Zeugen haben die Täter...