Zwickau: Zwei Räuber schlagen ihr Opfer

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub im Stadtteil Neuplanitz, bei dem ein Mann von zwei Unbekannten attackiert und bestohlen wurde.

Zwickau.

Ein 46-Jähriger ist am Dienstagabend in Zwickau beraubt worden. Laut Polizei verließ er gegen 20 Uhr ein Bankgebäude an der Marchlewskistraße und trat versehentlich einem der späteren Angreifer auf den Fuß. Wenige Minuten später schlug ihm einer der Täter mehrfach ins Gesicht, während der andere Pfefferspray einsetzte. Die Angreifer stahlen die Geldbörse des Opfers, in der sich 40 Euro Bargeld und persönliche Dokumente befanden. Die Männer werden als etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen gebrochenes Deutsch, einer von ihnen trug einen Bart. Laut Polizei wird nun ein hilfsbereiter Passant als Zeuge gesucht. (kru) Zeugentelefon 0375 428102