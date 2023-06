Zwickauer Künstler Werner Mothes: erst vergessen, jetzt wiederentdeckt

In den Kunstsammlungen Zwickau - Max Pechstein Museum wurde am Samstag die Sonderausstellung "1905: Fritz Bleyl und der Beginn der Brücke" feierlich eröffnet. Unter den Gästen befanden sich neben der Museumchchefin vom Brücke-Museum-Berlin und ihren Mitarbeiterinnen auch einige Nachkommen des 1880 in Zwickau geborenen Gründers der Künstlergruppe. Angereist sind sie aus Solingen und Berlin.