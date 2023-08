Zwickauer Stadtfest 2023 im Liveblog

Vom 24. bis 27. August 2023 verwandelt sich die Zwickauer Innenstadt wieder in Westsachsens größte Partymeile. Dieses Jahr steht das große Jubiläum an: die 20. Stadtfest-Auflage. An dieser Stelle wollen wir Sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden halten. Falls Ihnen vor der Bühne und im Festgetümmel etwas Kurioses, Interessantes oder Amüsantes auffallen sollte, Sie vielleicht einem Prominenten begegnen oder ein Selfie mit einem Künstler ergattern konnten - schreiben Sie uns gern unter dem Stichwort "Stadtfest-Blog" an red.zwickau@freiepresse.de.

Zum Spezial: Zwickauer Stadtfest 2023