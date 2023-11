Zwickauer Weihnachtsbaum kommt von der alten Aschbergschanze

40 Jahre stand die Fichte an der alten Aschbergschanze in Klingenthal. Für die kommenden Wochen ist sie der Hingucker auf dem zentralen Platz in Zwickau.

