Chemnitz: Der langsame Abschied von den Gaslaternen

An der Deulichstraße in Kappel werden die historischen Gaslaternen demontiert. Weitere Straßen sollen noch in diesem Jahr folgen. Nicht alle Anwohner sind damit einverstanden.

Constanze Gerschler ist empört. In der Deulichstraße sind einige der alten Laternen bereits verschwunden, bei anderen ist der Abriss durch Inetz, die Tochterfirma von Eins Energie, vorbereitet. Sie wohnt selbst in Kappel und kennt die Historie des Viertels.