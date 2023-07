Erpressung im Frauenknast? Langjährige Insassin vor Gericht

Rund 240 Frauen sitzen in der Justizvollzugsanstalt am Südring eine Haftstrafe ab. Die einen sind nur wenige Monate da, andere mehrere Jahre. Es gibt offenbar Hierarchien unter den Insassinnen und Frauen, die mehr zu sagen haben als ihre Mitgefangenen. Einen kleinen Einblick in diese Konstellation ermöglichte nun ein Strafverfahren vor dem...