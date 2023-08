Nach Einbruch bei Adorfer Feuerwehr steht fest: Diebe gingen professionell vor

Spreizer, Scheren und Säbelsägen im Wert von 30.000 Euro wurden gestohlen. Geräte, die im Notfall Leben retten und von Kriminellen zweckentfremdet werden. Warum der Vorfall in Adorf an den Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden erinnert.

Zunächst schlugen sie ein Fenster ein, danach nahmen sie akkubetriebene Scheren, Spreizer und Säbelsägen mit. Geräte, mit denen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Adorf normalerweise Menschen aus verunglückten Autos befreien. Es sind Einsätze, in denen es mitunter um Menschenleben geht. Die richtigen Geräte verschaffen der...