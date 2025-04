Die Stadtentwicklung in Chemnitz - gestern - heute - morgen

Die neue "Gründerzeit" in Chemnitz: Die „Freie Presse“ ist mit einer alten Straßenbahn an Orten vorbeigefahren, die sich in den nächsten Jahren stark verändern. In einem Filmprojekt wird gezeigt, wie die Stadt einmal aussah und wie sie sich entwickeln wird. Eine Karte gibt einen Überblick, wo die größten Bauprojekte sind.