Verdi kündigt für Donnerstagvormittag Streik in der Chemnitzer Innenstadt an

Die Gewerkschaft Verdi will vor den nächsten Tarifverhandlungen für den Einzelhandel am 29. August den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Dazu ruft sie am Donnerstag die Beschäftigten von Kaufland, Aldi, H&M, Primark und Netto aus Chemnitz, Zwickau sowie Leipzig und dem Leipziger Raum zum Streik auf. Gemeinsam mit Einzelhändlern aus Dresden...