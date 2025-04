Annaberg-Buchholz 3 min.

Problemstraße Buchholzer: Flohmarkt sorgt in Annaberg für Gerüchte

Was als besondere Aktion auf der Ladenstraße der Kreisstadt geplant ist, bringt eine Geschäftsinhaberin nun in Erklärungsnot. Warum diese das Funkeln in den Augen des Oberbürgermeisters vermisst.