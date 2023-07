Erfolgreiche Radprofis treten im Erzgebirge in die Pedale

Zum wiederholten Male bietet das Hotel am Kurhaus in Bad Schlema ab Mittwoch ein fünftägiges Radcamp an. Seit 2021 kommen die beiden ehemaligen Radprofis Mario Kummer und Olaf Ludwig ins Erzgebirge, um mit interessierten Radfreunden die Region zu erkunden. Während die besonders ambitionierten Radfahrer mit dem zweifachen Weltmeister und...