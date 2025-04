Weihnachtsmrkt Erzgebirge 2024 - Adventszeit in Schneeberg, Lößnitz und Eibenstock

Der Weihnachtsmarkt in Schneeberg ist ein Juwel im Erzgebirge, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Weiter lesen...

Den Weihnachtsmarkt in Schneeberg gibt es seit 60 Jahren und jedes Jahr lockt er tausende von Besuchern aus nah und fern an, die sich von dem besonderen Flair der Stadt verzaubern lassen.



Der Weihnachtsmarkt in Schneeberg findet vom 29. bis 22. Dezember 2024 auf dem Marktplatz und auf dem Fürstenplatz in der historischen Altstadt von Schneeberg statt. Die Schneberger Weihnacht beginnt am 1. Dezember mit dem traditionellen Pyramidenanschieben. Am 2. Dezember beginnt die Advents- und Weihnachtszeit mit dem "Anlichteln" und festlicher Turmmusik von der St. Wolfgangskirche. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich über den gesamten Platz, der mit Lichterketten, Tannengrün und weihnachtlicher Dekoration geschmückt ist. Das Herzstück des Weihnachtsmarktes ist die Schneeberger Pyramide.





