Reitzenhain: Einreise endet im Gefängnis

Ein 55-Jähriger kann die offene Geldstrafe nicht begleichen.

Reitzenhain.

Für einen 55-jährigen Deutschen hat die Einreise nach Deutschland am Donnerstag in Reitzenhain mit der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt geendet. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz berichtet, wurde der Mann kurz nach 10.30 Uhr am Grenzübergang kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bielefeld fest. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in Tateinheit mit unbefugtem Gebrauch eines Kfz in sieben Fällen war er vom Amtsgericht Bielefeld zu einer Geldstrafe von 4000 Euro zuzüglich 3.654,76 Euro Verfahrenskosten beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 200 Tagen verurteilt worden. Er konnte die offene Geldstrafe nicht begleichen. (bz)