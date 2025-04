Weihnachtsmarkt Schwarzenberg 2024

Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsmarkt sind, dann sollten Sie unbedingt den Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg im Erzgebirge besuchen. Weiter lesen...

Dieser Weihnachtsmarkt hat eine fast 490-jährige Tradition und ist einer der romantischsten und schönsten Weihnachtsmärkte in Sachsen. Er bietet viele Attraktionen für die ganze Familie und lässt Sie die Magie der Weihnachtszeit spüren.



Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg findet vom 06. bis 15. Dezember 2024 täglich von 11:00 bis 20:00 Uhr in der Altstadt, auf dem Markt und im Schlosshof, statt. Zu den Highlights gehören der Märchenumzug am zweiten Adventssonntag, dem 08. Dezember, um 14:30 Uhr und die Große Schwarzenberger Bergparade am dritten Adventssamstag, dem 14. Dezember, um 17:00 Uhr am Busbahnhof in Schwarzenberg. Der Märchenumzug ist ein farbenfroher Festzug bei dem in fantasievollen Kostümen die bekanntesten Märchenfiguren dargestellt werden. Die Große Schwarzenberger Bergparade ist ein eindrucksvoller Umzug mit Bergleuten, Musikanten und Trachtenträgern, die die Geschichte des Bergbaus im Erzgebirge erzählen.





Mittelalterliches Treiben und stimmungsvolle Atmosphäre

Ein Ort der Besinnung und des Miteinanders in Schwarzenberg