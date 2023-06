Celine I. setzt Sophia I. die Krone auf: Freiberg hat eine neue Majestät

Die neue Silberstadtkönigin ist gekrönt: Das 36. Bergstadtfest in Freiberg hat nun auch offiziell geöffnet.

Festlich und traditionsreich, so wurde am Donnerstagabend das 36. Bergstadtfest in Freiberg eröffnet. Bei brütender Hitze, aber ohne zunächst prognostiziertes Unwetter, ging die Eröffnung über die Bühne des Obermarktes. Hunderte Zuschauer waren gekommen, um dabei zu sein. Zunächst stach Oberbürgermeister Sven Krüger mit ein paar gezielten Schlägen das Fass Bier an. Gemeinsam mit den Menschen anstoßend, erklärte er das Bergstadtfest für eröffnet. Anschließend folgte die Krönung der neuen, der dritten Silberstadtkönigin Sophia I. Sie bekam von ihrer Amtsvorgängerin Celine I. die Krone auf das Haupt gesetzt und regiert nun die Stadt ein ganzes Jahr lang. Noch bis zum Sonntag dauert das größte Volksfest Mittelsachsens.

