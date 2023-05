Feste rund um den Hut: Laut Inhaberin eines Hutladens in Freiberg kaufen Kunden aber meist für einen anderen Zweck ein

Der Hut als Motto: Zum sechsten Hutfestival in Chemnitz am Wochenende und zum ersten Hutstadtfest vom 30. Juni bis 2. Juli in Mulda werden "behütete" Gäste erwartet. "Bislang hat noch keiner deshalb in meinem Geschäft nachgefragt", sagt Barbara Mette vom gleichnamigen Huthaus am Freiberger Obermarkt. Und sie fügt hinzu: "Vor dem Hutball in Dresden...