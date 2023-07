Immer wieder Hochwasser im Münzbachtal: Warum der Abriss einer Brücke den Anwohnern nicht ausreicht

Spricht man in Sachsen von Hochwasserereignissen, so geht es meist um die Jahre 2002 oder 2013, als Flüsse wie die Elbe oder die Bobritzsch über ihre Ufer traten und große Schäden anrichteten. Der kleine Münzbach in Freiberg taucht in diesem Zusammenhang eher weniger auf. Dabei sorgt dieses Gewässer, in ruhigen Zeiten eher ein Rinnsal,...