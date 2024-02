Jonas P. (39) aus Bobritzsch-Hilbersdorf wird vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Bekannte haben Jonas P. letztmalig Anfang Januar in Dresden gesehen. Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr zu ihm. Er könnte sich in hilfloser Lage befinden.

Die Polizei sucht seit Mittwochabend nach dem vermissten Jonas P. aus Bobritzsch-Hilbersdorf und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Eine Verwandte des 39-Jährigen hatte am Mittwoch Anzeige erstattet, weil sie ihn nicht mehr erreichen kann. Jonas P. ist laut Polizei auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei habe bereits sein Wohnumfeld sowie Orte, an denen sich der Mann aufhielt, überprüft. Bekannte hatten ihn letztmalig Anfang Januar in Dresden gesehen und seither keinen persönlichen Kontakt mehr zu ihm. Jonas P. könnte sich demnach im Großraum Freiberg oder im Großraum Dresden aufhalten. Zudem könnte er mit seinem auffällig bemalten VW Golf unterwegs sein. Dieser war bis mindestens 12. Februar in Dresden an der Johann-Meyer-Straße abgestellt und ist inzwischen verschwunden. Der Vermisste ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er wirkt hager. Jonas P. hatte bei seinem letztmaligen Antreffen einen kurz rasierten Vollbart sowie kurze Haare und trägt meist eine Kopfbedeckung. Der Vermisste ist Brillenträger.