Mehrausgaben für Asyl: Kreistag Mittelsachsen ist zum dritten Mal gefragt

Eine Mehrheit der Kreisräte hatte in Freiberg die ungeplanten Kosten für Asylbewerber abgelehnt. Nun steht der Beschlussvorschlag erneut an und könnte bald den Freistaat beschäftigen.

Der mittelsächsische Kreistag soll sich am Mittwoch zum dritten Mal mit ungeplanten Mehrausgaben für Asylbewerber in Höhe von 3,5 Millionen Euro in diesem Jahr befassen. Und das obwohl dieser Vorschlag bereits zweimal mehrheitlich abgelehnt worden ist und längst klar ist, dass die Entscheidung des Kreistags durch die Landesdirektion ersetzt...