Raubte ein Mann mit vorgehaltener Pistole in Mittweida einen Laptop?

Bedrohung, Raub, Körperverletzung: Wie weit ist ein Mittweidaer gegangen, um andere nicht nur einzuschüchtern, sondern auch an Geld zu kommen?

Mittweida. Hat ein Mittweidaer seine Freundin schwer misshandelt und auf sie geschossen? Hat er einem Nachbarn mit vorgehaltener Waffe einen Laptop gestohlen? Diese Fragen müssen nun am Landgericht Chemnitz geklärt werden. Am Dienstag begann dort der Prozess gegen einen 26-jährigen Mittweidaer. Die Liste der Anklagepunkte war lang, 20 Minuten brauchte die Staatsanwältin für die Verlesung. Vor allem, weil die Auflistung der mutmaßlichen Verletzungen der Freundin viel Zeit in Anspruch nahm.

Angeklagt wurde der 26-Jährige wegen schwerer Körperverletzung, besonders schwerem Raub, Nötigung und räuberischer Erpressung. Angesetzt sind drei Verhandlungstage. Am Dienstag sollte die Frage geklärt werden, ob der Mittweidaer an jenem 22. Juli 2021 seinen Nachbarn mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe eines Computers gefordert hat. Und das erwies sich als komplizierter, als erwartet.- obwohl fünf Zeugen am Dienstag aussagten. Der Angeklagte ließ durch seinen Anwalt ausrichten, dass er sich nicht zu dem Fall äußern werde und alle Taten abstreite.

Polizei legte Angeklagten auf der Waldheimer Straße in Handschellen

An besagtem Nachmittag hatte der Nachbar (37) den Notruf gewählt. Als die Polizei eintraf, schilderte er, dass ihn der 26-Jährige bedroht und seinen Laptop mitgenommen habe und zeigte der Polizei sein Schlafzimmer wo der PC gestanden hätte. Da der mutmaßlich bewaffnete 26-Jährige nicht mehr vor Ort war, forderte die Polizei Verstärkung aus Chemnitz an, schilderten zwei Polizeibeamte, die als Zeugen vernommen wurden.

Die Beamten aus Chemnitz griffen den Flüchtigen schließlich auf der Waldheimer Straße zwischen Mittweida und Kockisch auf. Dort sei der Mann zu Fuß unterwegs gewesen. Da nicht auszuschließen war, dass der Man bewaffnet war, "haben wir ihn zu Boden gebracht, gefesselt und nach Waffen durchsucht", so die Aussage des Polizisten. Aber: "Der Angeklagte hatte nichts bei sich." Bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten seien weder der Laptop noch eine Waffe gefunden worden, dafür aber ein anderer PC. Laut Staatsanwaltschaft besitzt der 26-Jährige aber eine Luftdruckpistole.

Nachbar verstrickt sich in Widersprüche

Vor Gericht schilderte der Nachbar, dass er schon vorher vom Angeklagten bedroht worden sei. "Hier laufen meine Gesetze", habe der Angeklagte als Handynachricht geschrieben. Deshalb habe er sich von der vorgehaltenen Pistole bedroht gefühlt, auch wenn er nicht einschätzen konnte, ob es sich um eine echte handelte oder nicht.

Auch zum Laptop gab es eine Vorgeschichte, schilderte der Nachbar: Der Angeklagte hatte dem Nachbarn versichert, dass er seinen Laptop auf Viren überprüfen werde und hatte ihn mitgenommen - und nie zurückgegeben. Den habe er zur Reparatur nach Köln geschickt, habe der Angeklagte gesagt. Stattdessen habe er ihm einen anderen PC geliehen und für diesen Geld verlangt - mit vorgehaltener Pistole an jenem Juli-Nachmittag. Als er kein Geld bekam, nahm er den PC mit.

Dass das Miteinander im Haus nicht konfliktfrei sei, schilderten zwei Betreuerinnen des Nachbarn. So habe es schon öfter Streit im Haus gegeben, auch die Polizei war schon mehrfach vor Ort.

Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgeführt, dann sollen weitere Zeugen zum mutmaßlichen Raub gehört werden. Wie es in dem Fall weitergeht, lesen Sie auf freiepresse.de/mw

Alle Beiträge der Serie"True Crime in Mittweida" gibt's im Spezial