Tausende protestieren gegen Rechtsextremismus und die AfD

Die Enthüllungen über ein Geheimtreffen mit Neonazis geben der Debatte um ein AfD-Verbot neue Nahrung. Zugleich zeigten am Wochenende viele Gesicht gegen die Partei.

In Dresden haben am Sonntag rund 2000 Menschen für die Verteidigung der Demokratie, gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Das teilte Fridays for Future (FFF) mit. Die Klimaschutzorganisation hatte zusammen mit weiteren Vereinen und Gruppen, dem Studentenrat der TU Dresden sowie den Jugendorganisationen von Grünen, SPD und Linken dazu...